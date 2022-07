A contre-courant, la Bourse de Bruxelles termine la séance sur une nette baisse

Alors que ses voisins européens sont repassé dans le vert mardi après-midi, la Bourse de Bruxelles a reculé jusqu'à perdre 1,5 % avant de ramener cette perte à 0,89 %, le Bel 20 en terminant à 3 738,88 points avec 11 de ses éléments en baisse, toujours emmenés par WDP (29,96) et VGP (156,00) qui chutaient de 3,23 % chacune. arGEN-X (349,20) et Galapagos (54,56) suivaient avec des moins-values de 3 et 2,54 % en compagnie de UCB (84,96), négative de 1,87 % alors que Solvay (78,02) récupérait 0,21 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX avançant de 0,57 % à 12 905,48 points. La Bourse de Paris faisait mieux encore, le CAC 40 prenant 0,80 % à 6 044,20 points. La hausse était plus légère à la Bourse de Londres, où le FTSE-100 s'appréciait de 0,18 % à 7 209,86 points.

Valeurs de clôture du mardi 12 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :