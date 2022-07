Le monde financier doit encore faire de gros efforts, selon le gendarme belge des produits financiers

La FSMA, le gendarme belge des produits financiers, publie ces jours-ci trois rapports sectoriels relatifs à l'adéquation de l'attitude des intermédiaires financiers face à leurs clients en matière de produits financiers. Trois rapports de contrôle thématiques, concis, de 20 pages chacun, concernant l'évaluation du caractère approprié des produits proposés, l'évaluation de l'adéquation de ces produits au profil des clients, et la gouvernance de ces produits par les intermédiaires financiers.

Pour le patron de la FSMA, Jean-Paul Servais, qui nous a commenté en primeur ces rapports, il s'agit d'une première européenne. On retiendra notamment l'analyse par les spécialistes de terrain de la FSMA de la mise en adéquation des processus d'information et de gestion en ligne avec les règles contenues dans la directive Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive). Cette directive, explique Jean-Paul Servais est en fait une mise à jour effectuée de la directive Mifid. Des textes techniques qui sont censés assurer une certaine protection des clients investisseurs. "Notre valeur ajoutée, c'est de maintenir la confiance", assure Jean-Paul Servais. "Il faut que les banques proposent les bons produits aux bonnes personnes".

Des bulletins et des notes en couleur

Ces trois rapports sont à prendre à la fois comme un bulletin, avec pour chaque point surveillé, des couleurs. Verte pour les points sous contrôle total ou partiel, jaune pour les points qui doivent encore être améliorés de manière limitée, et orange pour les points où la FSMA voit encore une "large marge de progression dans le secteur". On l'aura compris, ces points orangés signifient que la FSMA en suivra l'amélioration de près, et pourra le cas échéant, infliger des sanctions financières comme elle l'a fait ces derniers mois. Mais le gendarme financier tient à encadrer les acteurs du secteur, et publie à cet effet des toolkits, des circulaires détaillées permettant aux acteurs du monde financier d'intégrer les bonnes pratiques. À cet égard, Jean-Paul Servais a insisté sur la valeur ajoutée d'un(e) bon(ne) compliance officer, sorte d'officier de liaison entre les organismes financiers et la FSMA. Selon lui, un responsable fort et expérimenté à ce poste réduit significativement les risques de défauts dans les pratiques du secteur.

Bons et mauvais points

Il y a dans ces rapports de bonnes nouvelles puisque sur les deux premiers établis en 2019 et 2020, révèlent une situation bonne à très bonne. On songe notamment aux conseils relatifs aux produits complexes, à l’analyse du profil de risque des clients, à leurs connaissances financières. La FSMA y voit les effets de son action et une évolution positive au niveau des règles Mifid sur les 10 dernières années. Voilà pour les bons points.

En revanche, la mise en œuvre des règles liées à la directive Mifid II laisserait à désirer. Ici, il est question de la gouvernance des produits, soit l'obligation faite aux acteurs du secteur "de développer ou de distribuer des produits financiers selon un processus garantissant que ces produits servent les intérêts des clients". Le risque de conflits d'intérêts est bien réel.

Travail de mise à niveau à suivre

Encore une fois, la FSMA a voulu laisser le temps de l’adaptation. Pour Jean-Paul Servais, de nouvelles règles impliquent naturellement des questionnements. La FSMA a une fois encore proposé une liste d’outils. Les inspections ont montré que depuis l’entrée en vigueur de la directive en 2018, les banques ont effectué une partie du chemin, mais une petite partie seulement.

Que reste-t-il à améliorer ? "L'identification des besoins des clients, la définition du marché cible, l'analyse de scénario et la justification des frais. La documentation des différents contrôles effectués pourrait être meilleure", soulignent les experts de la FSMA.

L'organisme relève notamment le travail à effectuer sur la gouvernance des produits émis sous la forme de titres de créance structurés et les produits comparables dans le secteur de l'assurance. À quoi sont censés répondre ces produits ? Sont-ils réellement proposés dans l'intérêt du client ? Peuvent-ils être remplacés par des produits identiques à l'échéance ? Existe-t-il des alternatives plus simples ? La FSMA surveillera ces points et veillera aussi aux dérives telles que le greenwashing. Les recommandations sont nombreuses et précises, alors que les marchés sont désormais sous la pression de la hausse des taux d'intérêt. Le rapport sort donc à point nommé, assure la FSMA.