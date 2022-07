Les Bourses européennes dans le rouge, notamment plombées par les mauvaises nouvelles venant des Etats-Unis

L'inflation américaine, supérieure aux attentes, faisait déraper les marchés européens, la Bourse de Bruxelles perdant jusqu'à 1,40 % avant de se ressaisir et confirmer un recul de 0,52 % à 3 719,41 points avec 16 de ses éléments dans le rouge. KBC (49,60) restait en tête des baisses avec une chute de 3,76%, devant D'Ieteren (144,20) et Ageas (40,94) qui abandonnaient 2,50 et 2,45 %. AB InBev (54,61) cédait 0,44 %, Aperam (26,08) et Umicore (32,35) concédant finalement 0,19 et 0,31 % tandis que arGEN-X (358,10) se distinguait par un gain de 2,55 %, Solvay (77,20) et UCB (84,66) reculant de 1,05 et 0,35 %, Galapagos (54,04) de 0,95 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX chutait de 1,16 % à 12 756,32 points. La Bourse de Paris résistait un peu mieux, le CAC 40 cédant tout de même 0,73 % à 6 000,24 points. La Bourse de Londres lâchait également 0,74 %, le FTSE-100 s'affichant à 7 156,37 points.

