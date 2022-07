Les Bourses européennes chutent à nouveau, le Bel 20 sous les 3 700 points

Les marchés européens poursuivaient leur recul tout comme Wall Street à son ouverture, la Bourse de Bruxelles abandonnait 1,34 % à 3 669,66 points avec tous ses éléments dans le rouge à l'exception de arGEN-X (363,50) qui progressait de 1,51 % et de Umicore (32,38) qui récupérait 0,09 %. VGP (149,00) plongeait de 5,70 % devant Sofina (200,20) et Ageas (39,51) qui chutaient de 3,84 et 3,49 %, suivies de Solvay (74,84) et UCB (81,74), en baisse de 3,06 et 3,45 % alors que Galapagos (52,70) perdait 2,48 %.

AB InBev (53,92) valait 1,26 % de moins que la veille, Aperam (25,80) et D'Ieteren (142,20) se dépréciant de 1,07 et 1,39 % tandis que Cofinimmo (102,00) et WDP (29,22) reculaient de 2,11 et 2,0 1%.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 plongeait de 1,41 % pour retomber à 5 915,41 points. La Bourse de Francfort faisait moins bien encore, le DAX chutant de 1,86 % à 12 519,66 points. La Bourse de Londres connaissait une séance similaire, le FTSE-100 perdant 1,63 % à 7 039,81 points.

Valeurs de clôture du jeudi 14 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 53,92 (54,61)

Ackermans - 137,30 (138,80)

Aedifica - 92,40 (93,05)

Ageas - 39,51 (40,94)

Aperam - 25,80 (26,08)

arGEN-X + 363,50 (358,10)

Cofinimmo - 102,00 (104,20)

Colruyt - 27,11 (27,32)

D'Ieteren - 142,20 (144,20)

Elia - 146,00 (146,60)

Galapagos - 52,70 (54,04)

GBL - 79,78 (80,96)

KBC - 49,01 (49,60)

Proximus - 13,79 (14,18)

Sofina - 200,20 (208,20)

Solvay - 74,84 (77,20)

UCB - 81,74 (84,66)

Umicore + 32,38 (32,35)

VGP - 149,00 (158,00)

WDP - 29,22 (29,82)

L'avis du Broker pour UCB, Lotus Bakeries et Aperam

UCB (-3,5% à 81,74 euros) a vu son objectif de cours abaissé de 120 vers 111 euros chez le courtier allemand Berenberg, avec une recommandation maintenue à « acheter ». L'analyste estime que l'acquisition de Zogenix va avoir un impact négatif sur le bénéfice durant les prochains trimestres, mais devrait s'avérer plutôt positive pour le long terme. "Le titre a été mis sous pression ces derniers temps, alors que la valorisation reste attractive au vu du potentiel de croissance du bénéfice pour les prochaines années." Dans le même temps, JP Morgan Cazenove a descendu son avis sur UCB de « surpondérer » vers « neutre », avec un objectif lourdement ajusté de 150 vers 120 euros.

Lotus Bakeries (-0,7% à 5.360 euros) a récemment été descendu de « conserver » vers « réduire » chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif fortement descendu de 5.500 vers 4.500 euros. "Nous pensons que la valorisation actuelle ne reflète pas les risques baissiers qui pourraient peser sur le titre, avec des prix pour les matières premières alimentaires qui augmentent et vont faire pression sur les marges." Dans le même temps, une récession pourrait entraîner un déplacement de la consommation vers des marques de substitution.

Aperam (-1,1% à 25,8 euros) a été confirmé à « acheter » chez Deutsche Bank, l'objectif étant ajusté de 68 vers 55 euros. L'analyste souligne que le groupe va être impacté par la dégradation du contexte économique, mais qu'il conserver des flux de trésorerie solides qui devraient être redistribués vers les actionnaires.