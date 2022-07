Quels sont les opportunités et risques quand on achète dans le métavers ?

Les métavers, ces univers virtuels, font couler beaucoup d’encre. Il est possible d’y vendre ou d’y acquérir des biens ou des services qui n’ont pas de consistance physique. Des sociétés commerciales pourront vendre dans le métavers des copies “virtuelles” de leurs biens vendus dans le monde “réel”. Ces achats et ventes présentent des opportunités mais aussi des risques. Explications et analyse.

The place to be ?

Il existe des possibilités d’extension gigantesques de commercialisation des produits dans le métavers. Au lieu d’avoir des magasins dans chaque ville, une chaîne commerciale pourrait construire un centre mondial dans le métavers capable de servir des millions de clients. “Cela va révolutionner une partie de l’industrie du jeu, de la finance, de la mode, de l’art du marketing et des pratiques commerciales, tous secteurs confondus. Je dirais que c’est un canal de communication et de vente supplémentaire qui sera très important voire indispensable pour atteindre les jeunes générations, qui représentent les consommateurs de demain… et peut-être même pour les moins jeunes (il n’y a pas d’âge pour aimer l’innovation). On sait par exemple que les membres de Facebook sont plutôt plus âgés en général. Pourquoi ne seraient-ils pas séduits par le futur métavers de Meta qui promet d’être graphiquement très attractif ?”, estime Marc Toledo, Managing Director de Bit4you.

Comme aujourd’hui avec les réseaux sociaux, chacun aura ses métavers favoris en fonction de ses centres d’intérêt. Les entreprises devront être présentes dans ceux fréquentés par leurs clients et se différencier de leurs concurrents. Les grandes marques l’ont bien compris et se disputent déjà des emplacements stratégiques virtuels pour établir leurs boutiques sur Decentraland ou Axie Infinity. De plus en plus souvent, il est possible de jouer, construire, posséder et monétiser l’expérience virtuelle grâce aux monnaies de jeu, aux biens, à l’art et à l’immobilier virtuels. Nike a ainsi créé son propre métavers sous Roblox. Nike a racheté le créateur de chaussures virtuelles RTFKT. Il y a désormais un lien qui est créé entre les produits numériques et physiques. En effet, les propriétaires de NFT reçoivent des baskets physiques assorties à leurs NFT.

Questions de prix

Certains prix s’envolent dans ces mondes parallèles. Le prix moyen d’une parcelle de terrain virtuel a doublé en l’espace de six mois en 2021. Lors d’une récente vente aux enchères, les baskets RTFKT se sont vendues jusqu’à 10 000 dollars la paire.

Cependant, commercialiser un produit dans un métavers ne sera pas gratuit. Le métavers de Facebook annonce déjà qu’il ponctionnera 47,5 % des revenus des ventes dans son métavers. Cette commission ira à concurrence de 30 % des gains à la société Oculus (magasin d’applications du casque de réalité virtuelle appartenant à Meta) et le solde à Meta. Il s’agit d’une ponction sur les gains avant impôts. Si les développeurs passent par une autre société qu’Oculus pour les casques de réalité virtuelle, la commission de 30 % ne sera pas prélevée. Mais il faudra alors tenir compte du prélèvement des autres sociétés de casques virtuels. Meta a déjà investi 10 milliards de dollars en 2021 dans le développement de son univers virtuel. Aujourd’hui, Facebook et Instagram vivent de la publicité. Demain Meta vivra des commissions prélevées sur les gains des ventes dans le métavers. Mais Meta devra tenir compte de la concurrence des autres sociétés comme Roblox, Nvidia, Microsoft, Decentraland ou Sandbox qui pourraient appliquer des commissions moins importantes sur les gains.

Quand la finance s’y met aussi

Le monde financier ne reste pas insensible à l’émergence des métavers. La finance traditionnelle part à la rencontre des nouveaux mondes virtuels. Quelques établissements bancaires ou dans le monde des assurances entament une entrée dans ce monde éloigné de leurs traditions. Certains établissements y ont même installé des succursales.

JP Morgan est devenue la première banque à entrer dans le métavers en ouvrant un salon dans le monde virtuel Decentraland. Ce géant bancaire attend des gains financiers potentiels dans ce nouveau monde numérique. La grande institution financière HSBC ferme des points de vente physiques mais a décidé d’en ouvrir dans le métavers. Elle vient de révéler qu’elle entre dans le métavers dans le but de s’engager auprès de ses clients. Elle a ainsi acquis une parcelle de terrain numérique dans la plateforme de jeu The Sandbox. Par cette acquisition, elle vise à la fois les nouveaux clients et les clients existants.

L’assureur AXA a également réalisé, en février 2022, sa première acquisition dans le métavers. Il s’agit de l’acquisition d’un terrain dans The Sandbox afin de se familiariser avec ce nouveau monde virtuel. C’est l’occasion pour cette compagnie d’analyser les opportunités commerciales dans cet univers et aussi de cultiver une image “tech” en vue de recrutements futurs [1].

Les défis sont nombreux pour le monde financier. Les intermédiaires financiers vont devoir s’adapter aux évolutions des monnaies virtuelles, des financements et prêts hypothécaires adossés à des actifs numériques. Il va falloir développer des modèles de prêts basés sur la finance décentralisée (par exemple, des prêts hypothécaires du monde virtuel adossés à des garanties NFT). Ils devront aussi trouver des solutions en matière de change et de liquidité transfrontalières et transmétaverses et entre les mondes réels et virtuels. Un des plus grands défis de ces plateformes sera aussi, sans conteste, la cybersécurité. Sans compter sur les risques pesant sur leur évolution et leur succès (ou échec) potentiel.

