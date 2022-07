Accueil Economie Placements & Marchés Les marchés anticipent un net ralentissement économique Revue Boursière : l’inflation grimpe aux États-Unis, mais les matières premières reculent. Van Campenhout Patrick La Réserve fédérale américaine, en tout cas, dispose de suffisamment d’éléments désormais pour justifier un sérieux resserrement de sa politique monétaire le 27 juillet, certains évoquant 0,75 % de plus voire 1 %. ©Shutterstock

Si chaque semaine qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles sur le front financier, il devient possible de distinguer quelques éléments positifs, çà et là. Parmi les mauvaises nouvelles, il faut certainement retenir les tensions politiques en Italie qui ont conduit le Premier ministre Mario Draghi à proposer sa démission - refusée - et qui, surtout, ont accentué...