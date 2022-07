Scission historique de GSK: le titre Haleon perd 5% pour ses débuts en Bourse

La cloche sonne à la Bourse de Londres et les premiers échanges fusent. Parmi les titres les plus regardés du jour, nul doute, GSK et Haleon. Le géant pharmaceutique et l'entité qui est née de sa scission, actée ce lundi. Et Haleon démarrait sur une chute de 5% par rapport au prix d'introduction et atteignait 331,45 pence pour une capitalisation boursière de 30,5 milliards de livres sterling. Le titre GSK chutait de près de 19%, sans surprise, puisqu'il est amputé de la valorisation de ce qu'était Haleon en son sein.

Le groupe a effectivement décidé de conserver la partie "vaccins et produits pharmaceutiques" d'une part et la partie "produits over the counter" (OTC, "par dessus le comptoir"), soit tout ce qui est sans ordonnance, comme les dentifrices Sensodyne, les vitamines, le Voltaren, les produits Nicorette et autres compléments que l'on retrouve en parapharmacie, etc.

"C'est l'une des plus grosses séparations de ces vingt dernières années dans le secteur. Quand un pilier devient aussi gros, la 'diversification' devient 'distraction'. Il y a une dichotomie business. Pour les investisseurs, ce ne sont pas les mêmes risques", affirmait récemment Emmanuel Amory dans nos colonnes.

Besoins d'agilité

La scission laissera l'actuelle CEO du groupe britannique, Emma Walmsley, à la tête de l'entité GSK, ce qui lui permettra de profiter d'un bilan "allégé", plus solide et potentiellement plus d'agilité en vue de futures acquisitions ou rapprochements stratégiques, ce qui a peut-être manqué au groupe dans la course pour le vaccin contre le coronavirus. Une course où on l'attendait, en tant que spécialiste des vaccins, mais où on attend toujours de voir le dossard "GSK" sur la piste.

"GSK est un nœud gordien, en termes de structure de bilan et de financement pour l'avenir, et [nous pouvons utiliser] la séparation comme un excellent catalyseur pour ouvrir un nouveau chapitre pour GSK", a-t-elle déclaré au Financial Times ce week-end, avant la cotation effective des deux titres en Bourse. Pour les investisseurs, leurs possessions ne sont pas diluées mais libre à eux de conserver un titre désormais séparé dans les deux entités ou de privilégier une branche plutôt qu'une autre.

"Le ratio de la consolidation des actions GSK ne peut pas être fixé à l'heure actuelle car il dépendra des fluctuations du volume et du prix des actions GSK entre 8h00 et 16h30 aujourd'hui", précise GSK dans un communiqué publié ce lundi.

L'estimation de Haleon avant l'ouverture de la Bourse portait sur 40 milliards de livres sterling.