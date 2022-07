Les Bourses européennes prolongent le rebond de vendredi, portées par des investisseurs un peu plus confiants dans l'économie mondiale

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi prolongeant le rebond entamé en fin de semaine dernière, portées par des investisseurs un peu plus confiants dans la santé de l'économie mondiale, avant des jours décisifs pour l'Europe.

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens devaient poursuivre le redressement entamé vendredi à l'instar de Wall Street - nettement positive aussi à l'ouverture -, notre indice vedette regagnant finalement 1,27 % à 3.750,69 points, après avoir gagné jusqu'à 1,94 % à la mi-journée. Tous ses éléments étaient en hausse à la seule exception d'Ackermans.

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,93 %, la Bourse de Londres de 0,83 % et la Bourse de Francfort de 0,74 %.

Valeurs de clôture du lundi 18/07 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 54,44 (54,03)

Ackermans - 139,10 (139,20)

Aedifica + 93,65 (93,30)

Ageas + 41,47 (40,56)

Aperam + 26,65 (25,85)

arGEN-X + 364,20 (362,00)

Cofinimmo + 104,30 (103,30)

Colruyt + 27,42 (27,28)

D'Ieteren + 151,40 (149,70)

Elia + 147,60 (146,20)

Galapagos + 53,62 (52,98)

GBL + 81,50 (80,70)

KBC + 49,21 (48,82)

Proximus + 13,86 (13,74)

Sofina + 206,40 (203,00)

Solvay + 81,10 (77,58)

UCB + 84,74 (83,50)

Umicore + 33,37 (32,80)

VGP + 155,80 (151,20)

WDP + 30,12 (29,46)

Avis des brokers pour Solvay, Greenyard et Proximus :

Solvay (+4,5 % à 81,1 euros) a enregistré de nombreux commentaires favorables suite aux résultats trimestriels supérieurs aux attentes, et suite au relèvement des objectifs pour l'ensemble de 2022. Les analystes sont néanmoins restés sur leurs positions, avec des objectifs assez éloignés entre les optimistes et les pessimistes. Degroof Petercam a confirmé son avis "acheter" avec un objectif fixé à 132 euros suite aux résultats favorables, tandis que Kepler Cheuvreux a maintenu le sien à "conserver" avec un objectif de 101 euros en mettant plutôt en avance les craintes liées à une récession. Enfin, Jefferies ("sous-pondérer") se montre encore plus prudent en raison des incertitudes entourant la séparation du groupe.

Greenyard (+3,2 % à 8,5 euros) a récemment été relevé de "conserver" vers "acheter" chez Berenberg, l'objectif grimpant de 10,5 vers 13,7 euros. L'analyste souligne que le titre est valorisé de manière attractive par rapport à ses principaux concurrents (Bonduelle, Dole, Del Monte), alors qu'il pourrait décrocher des contrats attractifs si les distributeurs commencent à privilégier des circuits courts et les produits frais de qualité.

Proximus (+0,8 % à 13,86 euros) a été relevé de "vendre" vers "neutre" chez Citi Research, avec un objectif fixé à 14 euros. L'analyste souligne que le profil de risque s'est nettement amélioré suite à la correction récente du titre, qui intègre désormais mieux les incertitudes liées à l'entrée d'un nouvel opérateur mobile et à l'abandon de l'introduction en bourse de TeleSign.