La roupie indienne passe à 80 roupies pour un dollar, son niveau le plus faible

La roupie indienne a atteint son niveau le plus bas mardi à 80 roupies pour un dollar, une première, tandis que le billet vert continuait sa progression et que les sorties de capitaux étrangers s'intensifiaient.

La roupie a chuté à 80,0600 face au dollar peu après le début des échanges, selon les données de Bloomberg.

L'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, associées aux craintes d'une récession imminente dans la plus grande économie du monde, ont fait progresser le dollar ces dernières semaines du fait de l'appétit de plus en plus grand des investisseurs pour le risque.

Le durcissement de la politique monétaire aux Etats-Unis américaine a intensifié les sorties de capitaux étrangers des marchés émergents comme l'Inde, où les investisseurs étrangers ont retiré 30,8 milliards de dollars nets de dettes et d'actions cette année.

Des données publiées la semaine dernière ont montré que l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a atteint un nouveau record depuis quatre décennies en juin, dépassant les prévisions du marché et alimentant les attentes d'une nouvelle hausse importante des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Raisons externes

Dans une déclaration écrite au Parlement indien lundi, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a attribué la forte baisse de la roupie à des raisons externes.

"Des facteurs mondiaux tels que le conflit Russie-Ukraine, la flambée des prix du pétrole brut et le resserrement des conditions financières mondiales sont les principales raisons de l'affaiblissement de la roupie indienne par rapport au dollar américain", a-t-elle déclaré.

Mais la hausse des prix du brut a entraîné une détérioration de la balance commerciale dans un pays qui importe 80 % de ses besoins en pétrole.

Le déficit commercial de l'Inde s'est creusé pour atteindre un niveau record de 26,18 milliards de dollars en juin, selon des données officielles publiées la semaine dernière.

L'indice des prix à la consommation en Inde, sixième économie mondiale, s'est légèrement calmé pour atteindre 7,01 % en juin, après avoir atteint un sommet jamais vu en huit ans en avril, à 7,79 %.