Les Bourses européennes clôturent en forte hausse, les investisseurs remplis d'espoir par le gazoduc russe Nord Stream 1

Les places financières européennes ont terminé en forte hausse mardi, les investisseurs ayant l'espoir que l'approvisionnement en gaz de l'Europe via le gazoduc russe Nord Stream 1 reprenne comme prévu jeudi.

L'ouverture en hausse de Wall Street mardi devait conforter la progression du Bel 20 de la Bourse de Bruxelles et de ses voisins européens, notre indice de référence regagnant finalement 1,05 % à 3.790,11 points, avec 17 de ses éléments dans le vert.

La Bourse de Francfort, qui souffre le plus des tensions sur le gaz entre la Russie et les Européens, a bondi de 2,69 %. La Bourse de Paris a pris 1,79 %, la Bourse de Londres 1,01 % et Milan 2,49 %, à la veille d'une échéance politique importante pour la survie du chef du gouvernement italien Mario Draghi.

Valeurs de clôture du mardi 19 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :