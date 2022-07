L’œil du marché : "La zone euro risque de connaître une nouvelle crise de la dette"

Les Bourses européennes ont ouvert à la baisse mardi, gagnées par les doutes des marchés américains et asiatiques envers la santé de l'économie mondiale, au début d'une semaine décisive pour l'Europe, entre risque de pénurie de gaz russe et hausse attendue des taux de la Banque centrale européenne (BCE). Bruxelles et les autres places boursières européennes accusaient mardi le changement de pied de Wall Street qui a terminé en petite baisse la veille, inquiet d'une possible récession.

À 9H20 (8H20 GMT), la

Bourse de Bruxelles

voyait son indice Bel 20 diminuer de 0,63 %, à 3 727,03 points.

Par ailleurs, la Bourse de Francfort voyait son DAX perdait 0,45 %, à 12 902,02 points tandis que le FTSE-100 à la Bourse de Londres baissait de 0,30 %, à 7 201,50 points.

De son côté, la Bourse de Paris était en baisse de 0,92 %. L'indice vedette CAC 40 perdait 56,17 points à 6.035,53 points vers 10H10. La veille, il avait fermé à 6.091,91 points, son plus haut depuis le mois de juin.

L'horizon s'obscurcit cette semaine pour l'Europe dans un contexte de tensions croissantes liées à la guerre en Ukraine. Les travaux de maintenance des deux gazoducs de Nord Stream 1 qui alimentent l'Allemagne et d'autres pays d'Europe de l'Ouest doivent prendre fin jeudi. Reste à savoir si la Russie va reprendre ou non les livraisons.

"Dans tous les cas, il est peu probable que l'Europe échappe à une crise énergétique plus grave encore et une récession" a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote. Le prix du gaz naturel européen de référence, le TTF néerlandais, montait de 1,43% à 159,50 euros le mégawattheure, vers 10H10 GMT.

"De plus, la zone euro risque de connaître une nouvelle crise de la dette et le paysage politique risque de se détériorer à mesure que les économies européennes s'enfoncent dans l'obscurité", a ajouté Mme Ozkardeskaya.

Depuis la semaine dernière, une crise gouvernementale en Italie inquiète les marchés. Le Premier ministre Mario Draghi doit annoncer mercredi s'il reste à la tête du gouvernement.

Autre rendez-vous scrutés très attentivement par les marchés: la présentation par la Banque centrale européenne (BCE) de ses mesures d'aide tournées vers la dette des Etats membres.

Les marchés anticipent également une hausse des taux directeurs de 25 points de base, une première depuis onze ans, alors que les chiffres de l'inflation européennes, indicateurs de l'état de santé de la région, sont attendus vers 11H00.

L'euro, qui est passé à deux reprises la semaine dernière sous le seuil de la parité avec le dollar, prenait 1,01% à 1,0244 dollar vers 10H10.