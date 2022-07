Les Bourses européennes clôturent leur première séance de la semaine en légère hausse

À la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel 20 a quasiment stagné ce lundi, enregistrant un petit gain de 0,16 % et clôturant à 3 744,99 points. Les gains les plus importants de la journée ont été réalisés par KBC et Elia. Le prestataire de services financiers a gagné 1,83 % à 50,66 euros, tandis que l'opérateur du réseau à haute tension a progressé de 1,81 % à 146,40 euros.

La Bourse de Paris a gagné 0,33% à 6.237,55 points, celle de Londres 0,41% et Milan 0,80%, tandis que Francfort a cédé 0,33%.

Valeurs de clôture du lundi 25 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :