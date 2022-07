Les Bourses européennes reculent à la clôture, lestées par le prix du gaz

Les Bourses européennes ont reculé mardi, accusant le coup de la nette hausse des prix du gaz naturel européen, à son plus haut niveau depuis mars, reflet des tensions entre la Russie et l'Union européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine.

En baisse et fort irrégulier dans l'attente des décisions de la Banque centrale américaine (Fed), à l'instar de ses voisins européens, le BEL 20à la Bourse de Bruxelles est repassé brièvement dans le vert à l'approche de la clôture de mardi, pour finalement terminer sur un recul de 0,10% à 3.741,26 points avec 11 de ses éléments dans le rouge. Solvay (79,00) emmenait les baisses en chutant de 2,47% alors que UCB (80,42) et Elia (148,90) se distinguaient par des hausses de 1,85 et 1,71% en compagnie de arGEN-X (359,60) et Galapagos (50,68), en hausse de 0,95 et 0,68%.

Francfort, sensible aux nouvelles sur l'approvisionnement en gaz, a perdu 0,85%, Milan 1,04%, Paris 0,42% et Londres a fini à l'équilibre.

Le prix du gaz naturel en Europe frôlait les 200 euros le mégawattheure, au lendemain de l'annonce par Gazprom d'une nouvelle réduction à compter de mercredi de l'acheminement de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream.

Valeurs de clôture du mardi 26 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :