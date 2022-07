Les Bourses européennes clôturent en légère hausse, portées par les résultats d'entreprises

Légèrement plus soutenu à l'approche de l'ouverture positive de Wall Street, l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxelles devait rester à la traine de ses voisins européens, toujours freiné par ses valeurs immobilières. Il gagnait finalement 0,29% à 3.752,04 points avec 14 de ses éléments en hausse alors que Aedifica (96,75) et Cofinimmo (110,80) reculaient de 3,25 et 1,25%, VGP (161,20) et WDP (30,64) cédant 0,86 et 1,54%.

La place parisienne a gagné 0,75%, Londres 0,57% et le Dax à Francfort 0,53%.

Valeurs de clôture du mercredi 27 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :