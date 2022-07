TFI et M6 chutent à la Bourse de Paris après des doutes sur leur fusion

Les groupes de télévision TF1 et M6 chutaient à la Bourse de Paris mercredi, après qu'une instance de l'Autorité de la concurrence s'est dite défavorable à la fusion entre les deux entreprises.

M6 chutait de 6,71 % à 13,06 euros et TF1 de 3,12 % à 6,37 euros vers 11H09, dans un marché en hausse de 0,47 %. Sur l'année, les deux groupes ont perdu près d'un quart de leur valorisation boursière.

Ce rapport très attendu de l'Autorité de la concurrence, pointe des "problèmes de concurrence significatifs", notamment dans la publicité télévisuelle, a indiqué mardi soir le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Tavernost, en marge de la publication des résultats semestriels de son groupe.

"La nature et l'étendue des remèdes requis dans le rapport d'instruction feraient perdre toute pertinence au projet des parties qui, dans ce cas, l'abandonneraient", ont ensuite déclaré de concert TF1, M6 et leurs actionnaires respectifs -les groupes Bouygues et RTL-, dans plusieurs communiqués.

Ces mesures "ne permettraient pas de bâtir un projet industriel cohérent", a insisté M. de Tavernost, proposé comme futur PDG du nouvel ensemble.

Résultats en demi-teinte

Toutefois, les parties concernées entendent pour l'heure "maintenir le projet tel qu'il a été présenté". Elles prévoient de répondre à l'Autorité de la concurrence dans un délai de trois semaines, avant de défendre leur rapprochement lors d'auditions prévues devant le collège de l'Autorité les 5 et 6 septembre.

La décision finale attendue en octobre reviendra à ce collège, qui n'est pas tenu de suivre l'avis des services d'instruction.

Les analystes d'Oddo BHF se voulaient optimistes: "la fusion reste toujours possible et les trois semaines de discussions entre TF1 et M6 et l'Autorité de la concurrence seront décisives", écrivent-ils dans une note.

Par ailleurs, le groupe M6 a présenté mardi des résultats en demi-teinte pour le premier semestre. Son chiffre d'affaires, à 664 millions d'euros, a grimpé de 3 % sur un an, grâce notamment à la reprise de l'activité cinéma, a indiqué M. de Tavernost.

Mais les recettes publicitaires présentent des perspectives moins réjouissantes pour la seconde moitié de l'année: l'absence d’événement sportif durant l'été, contrairement à 2021 où M6 avait diffusé 8 matches de l'Euro 2020 de football, et le contexte économique qui conduit les annonceurs à un certain "attentisme" auront un impact négatif.

Déjà en juin, l'impact s'est fait ressentir, selon les analystes d'Oddo BHF qui souligne que les revenus publicitaires ont reculé de 5,3 % au deuxième trimestre.