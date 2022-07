Après l'annonce de leurs résultats, AB InBev et UCB chutent en Bourse, Solvay au beau fixe

Le brasseur AB InBev, numéro un mondial de la bière, a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 20,5 % sur un an au deuxième trimestre, à 1,52 milliard de dollars (1,49 milliard d'euros), malgré une hausse de ses ventes.

Vers 10H00 (8H00 GMT), le titre perdait 3,13 % à 52,63 euros.

Le groupe biopharmaceutique UCB a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 2,93 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 5 % par rapport à la même période de 2021. Le bénéfice d'UCB s'élève à 399 millions d'euros, en baisse de 30 % (-25 % à taux de change constants). Le bénéfice par action de base s'établit ainsi à 3,15 euros, contre 3,40 euros au premier semestre 2021.

Vers 10H00 (8H00 GMT), le titre perdait 2,17 % à 79,42 euros.

Le groupe chimique et technologique Solvay a annoncé une forte révision à la hausse de ses résultats pour l'ensemble de l'année 2022, après un deuxième trimestre qui l'a vu réaliser un résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (ebitda) sous-jacent record. Le groupe belge a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 3,48 milliards d'euros au deuxième trimestre, en progression de 32,6 % sur un an, porté pour 26 % par des actions sur les prix et pour 6 % provenant des volumes. La croissance a été soutenue par la forte demande sur les marchés clés de Solvay, notamment l'automobile, l'aéronautique, les biens de consommation et l'électronique.

Vers 10H00 (8H00 GMT), le titre gagnait 4,09 % à 83,46 euros.