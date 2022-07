Les Bourses européennes clôturent en hausse : le Bel 20 fait mieux que ses voisins

Faisant mieux que ses voisins européens en progressant de 1,60% jeudi en début de séance, l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxelles devait ralentir légèrement son avance avant de déraper vers 15 heures et perdre jusqu'à 1,06% avant de se ressaisir et gagner finalement de justesse 0,19% à 3.759,28 points avec 13 de ses éléments en hausse. Il subissait notamment les fluctuations de son poids-lourd arGEN-X (364,10) qui gagnait finalement 1,65% après résultats, ceux-ci ayant été salués par un envol de 8,04% avant que le titre ne vire de 2,54% à la baisse en cours de séance.

La place parisienne a terminé en hausse de 1,30% et celle de Francfort de 0,88%. Milan a gagné 2,10% mais Londres a perdu 0,04%.

Valeurs de clôture du jeudi 28 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,11 (54,33)

Ackermans + 142,00 (140,00)

Aedifica + 99,75 (96,75)

Ageas - 41,55 (41,64)

Aperam + 29,11 (28,22)

arGEN-X + 364,10 (358,20)

Cofinimmo + 112,50 (110,80)

Colruyt + 27,18 (27,06)

D'Ieteren + 157,90 (154,20)

Elia - 147,90 (149,50)

Galapagos - 50,96 (51,34)

GBL + 84,32 (82,86)

KBC - 49,78 (50,56)

Proximus - 13,23 (13,41)

Sofina + 219,00 (209,20)

Solvay + 83,20 (80,18)

UCB - 77,96 (81,18)

Umicore + 34,08 (32,84)

VGP + 165,60 (161,20)

WDP + 31,54 (30,64)

L'avis du Broker sur Melexis, Telenet et DEME

Melexis (+3,3 % à 81,85 euros) a vu ses objectifs relevés à deux reprises, de 80 vers 90 euros chez Berenberg et de 65 vers 80 euros chez Deutsche Bank, les deux maisons confirmant leur avis "conserver". Chez Deutsche Bank, l'analyste souligne que le prochain cycle dans le secteur automobile risque d'être anormal en raison de la montée en puissance des véhicules électriques ayant beaucoup de semi-conducteurs embarqués. "Nous pensons que les groupes exposés sur ce segment pourrait continuer à croître de plus de 10% en 2023".

Telenet (-0,5 % à 15,19 euros) a été descendu vers "conserver" chez Degroof Petercam, l'objectif étant descendu de 38 vers 17,5 euros. Suite aux résultats trimestriels et à l'annonce de l'accord avec Fluvius, l'analyste souligne avoir augmenté le niveau des investissements attendus pour les prochaines années. A noter également que HSBC ("neutre") a descendu son objectif de 23 vers 18 euros, suite à l'annonce du plan d'investissements et de la réduction du dividende plancher.

DEME (-0,3 % à 114 euros) a enregistré des premiers avis suite à la cotation séparée de CFE. Kepler Cheuvreux a donné un avis "acheter" avec un objectif de 120 euros, en s'attendant à une croissance à deux chiffres du bénéfice pour les prochaines années suite à la croissance attendue dans l'éolien offshore. De leur côté, ING, Degroof Petercam et KBC Securities ont également donné un avis "acheter" avec des objectifs fixés respectivement à 123,75 euros, 125 euros et 123 euros.

Par ailleurs, l'opérateur boursier paneuropéen Euronext a rapporté jeudi une hausse de 37,2% de son bénéfice net au deuxième trimestre, fort d'une croissance de ses revenus dans tous les secteurs d'activité et de l'acquisition de la Bourse de Milan. Le bénéfice net d'Euronext a atteint 118,9 millions d'euros et son chiffre d'affaires réalisé entre avril et juin s'élève à 374,7 millions d'euros, des chiffres légèrement supérieurs aux prévisions du consensus d'analystes sondés par Factset.