La Bourse de Bruxelles chute solidement pour entamer le mois d'août, retombant sous les 3 750 points

Avec 17 de ses éléments en baisse à la clôture, la Bourse de Bruxelles entamait le mois d'août du mauvais pied et restait nettement à la traine de ses voisins européens. Le Bel 20 enregistrait un recul de 1,64 % à 3 734,45 points. Notre indice de référence était pénalisé par GBL (82,32) et Cofinimmo (105,40) qui chutaient de 4,59 et 4,01 % dans le sillage de leurs résultats, Aperam (30,60) et WDP (32,44) reculant de 3,53 et 2,17 %, Aedifica (99,25) et VGP (168,20) de 2,12 et 1,87 %. KBC (50,70) et Ageas (41,49) valaient 0,82 et 2,49 % de moins que vendredi, AB InBev (51,53) et Sofina (223,80) abandonnant 1,42 et 2,01 %.

La Bourse de Francfort terminait à l'équilibre (-0,03 %), le DAX s'affichant à 13 479,63 points. Léger recul également à la Bourse de Paris, où le CAC 40 lâchait 0,18 % à 6 436,86 points. La Bourse de Londres, à mi-chemin, voyait le FTSE-100 reculer de 0,13 % à 7 413,42 points.

Valeurs de clôture du lundi 1er août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :