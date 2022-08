La Bourse de New York reprend son souffle après un mois de juillet enthousiasmant

La Bourse de New York ouvrait en baisse après un bon mois de juillet, son meilleur mois de l'année, les investisseurs attendant encore de nombreux résultats et surtout les chiffres de l'emploi en fin de semaine: le Dow Jones perdait 0,54 %, le Nasdaq 0,88 %.

Vendredi, l'indice Dow Jones avait gagné 0,97 % à 32.845,13 points, signant une remontée de presque 7 % sur le mois. Le Nasdaq avait bondi de 1,88 % à 12 390,69 points, un bond de plus de 12 % en juillet. Et l'indice élargi S&P 500 avait avancé de 1,42 % vendredi à 4 130,29 points, en hausse de plus de 9 % sur le mois.