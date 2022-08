L'action de la société liégeoise Mithra décolle en Bourse et bondit de 17 %

Habituée aux fortes fluctuations, l'action de l'entreprise pharmaceutique liégeoise Mithra est en verve ce mercredi. A 12h55, l'action du groupe bondissait de 17,60 % à 8,82 euros. Elle restait toutefois à bonne distance de son plus haut de l'année 2022 (21,6 euros en date du 14 janvier).





L'actualité de la société a été marquée par deux annonces du côté des Etats-Unis. Via son partenaire commercial américain Mayne Pharma Group, Mithra a annoncé lundi le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation au pays de l'Oncle Sam. "Mayne Pharma Group Limited a conclu une nouvelle collaboration stratégique avec GoodRx, une plateforme numérique de soins de santé leader aux États-Unis. Cette collaboration se traduit par le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation grand public destinée à faire connaitre plus largement le contraceptif oral NEXTSTELLIS® (E4/DRSP) aux États-Unis", indiquait un communiqué de presse. "Le site de GoodRx attire chaque mois des millions de visiteurs qui viennent à la recherche d'alternatives leur permettant de faire des économies sur leurs médicaments. Depuis juin 2021, plus de 750 000 prestataires de soins ont utilisé la plateforme pour aider leurs patients à accéder à leurs ordonnances."

Mardi, les deux partenaires publiaient un nouveau communiqué commun pour annoncer la nomination de Nextstellis au Prix Galien US 2022. "Après la France et la Belgique, le contraceptif développé par Mithra est sélectionné pour la troisième fois par le Prix Galien, la plus prestigieuse des récompenses de la recherche et de l'innovation pharmaceutiques. NEXTSTELLIS ® est l'unique pilule contraceptive contenant le nouvel œstrogène à faible impact estetrol (E4) et le progestatif drospirénone", commentait encore l'entreprise liégeoise.

Des annonces qui semblent avoir encouragé les investisseurs à se tourner vers l'action du groupe.