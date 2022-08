L'autorité britannique de la Concurrence (CMA) s'était inquiétée en mars que ce rachat à plus de 8 milliards de dollars, annoncé il y a un an, "n'entraîne une réduction de la concurrence sur le marché britannique" et avait ouvert une enquête approfondie.

Le groupe tchèque Avast s'envole de plus de 40 % à Londres après l'autorisation de son rachat

Le groupe tchèque de sécurité informatique Avast, coté à Londres, s'envolait de plus de 40 % mercredi matin sur la place britannique après le feu vert provisoire des autorités de la concurrence au Royaume-Uni à son rachat par l'américain NortonLifeLock.

L'autorité britannique de la Concurrence (CMA) s'était inquiétée en mars que ce rachat à plus de 8 milliards de dollars, annoncé il y a un an, "n'entraîne une réduction de la concurrence sur le marché britannique" et avait ouvert une enquête approfondie.

Mais "après avoir recueilli davantage d'informations auprès des entreprises concernées et d'autres acteurs du secteur, nous sommes actuellement convaincus que cet accord n'aggravera pas les options disponibles pour les consommateurs", a conclu Kirstin Baker, présidente du groupe d'enquête de la CMA, dans un communiqué mercredi.

La CMA a donc "provisoirement conclu que l'accord peut aller de l'avant", une décision qui devra être formellement confirmée dans son rapport final sur cette opération, qui doit être publié d'ici le 8 septembre.

Le titre d'Avast bondissait de 42,29 % à 680 pence mercredi peu après 08H00 GMT, dans un marché en baisse de 0,36 %.

Cela valorise Avast à environ 8,5 milliards de dollars.

Concurrence importante

NortonLifeLock a salué la décision dans un communiqué et "a l'intention de continuer à travailler avec la CMA et Avast" pour faire avancer l'acquisition, qui pourrait être effective dès le 12 septembre, selon l'américain.

L'enquête détaillée de la CMA a notamment révélé que les deux entreprises sur le point de fusionner "font face à une concurrence importante" sur le marché britannique, contrairement à ce qui avait été précédemment craint par le régulateur.

Cette compétition vient "de McAfee - leur principal rival - ainsi que d'un éventail d'autres fournisseurs qui ont actuellement une part de marché plus petite au Royaume-Uni", mais aussi des "applications de sécurité fournies par Microsoft" avec son système d'exploitation Windows, détaille la CMA dans son communiqué.

Cette décision "est un énorme soulagement" pour les investisseurs, alors que la transaction "doit créer un poids lourd des logiciels de sécurité grand public, fort de 500 millions de clients", a commenté Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

"Il y a eu une forte augmentation de la demande pour des produits liés à la cybersécurité ces derniers temps", notamment depuis la guerre en Ukraine, mais aussi avec l'envolée du télétravail avec la pandémie, souligne l'analyste.

Norton avait annoncé en août 2021 cet accord de rachat valorisant Avast entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars, visant à créer un géant de l'antivirus basé à la fois à Prague en République tchèque et à Tempe en Arizona, et coté sur le Nasdaq aux Etats-Unis.