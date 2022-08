Les Bourses européennes rebondissent dans la foulée de Wall Street

La Bourse de Bruxelles et ses voisins européens confortaient leur rebond matinal, le Bel 20 regagnant finalement 1,74 % à 3 786,08 points avec 17 de ses éléments en hausse, Umicore (37,19) toujours en tête avec un bond de 4,53 %. D'Ieteren (166,80) et Sofina (225,40) suivaient avec des gains de 4,18 et 3,58 %, VGP (172,40) remontant de 2,99 %, arGEN-X (363,40) et Galapagos (52,20) de 2,74 et 2,88 %, Solvay (86,06) et UCB (73,96) de 1,08 et 0,03 %.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 avançait de 0,97 % à 6 472,06 points. Le rebond était du même acabit à la Bourse de Francfort, le DAX s'appréciant de 1,03 % à 13 587,56 points. Du côté de la Bourse de Londres, le FTSE-100 prenait 0,49 % à 7 445,68 points.

Valeurs de clôture du mercredi 3 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 51,97 (50,75)

Ackermans + 139,40 (138,90)

Aedifica + 100,90 (99,80)

Ageas + 42,21 (41,23)

Aperam + 30,12 (29,94)

arGEN-X + 363,40 (353,70)

Cofinimmo + 107,30 (106,40)

Colruyt - 26,83 (26,88)

D'Ieteren + 166,80 (160,10)

Elia - 146,50 (150,80)

Galapagos + 52,20 (50,74)

GBL + 81,22 (80,56)

KBC + 51,56 (50,34)

Proximus - 12,98 (13,45)

Sofina + 225,40 (217,60)

Solvay + 86,06 (85,14)

UCB + 73,96 (73,94)

Umicore + 37,19 (35,58)

VGP + 172,40 (167,40)

WDP + 32,86 (32,48)

L'avis du Brokers pourMDxHealth, Aperam et Telenet

MDxHealth (+16,5% à 0,797 euros) a été confirmé à « acheter » chez KBC Securities, l'objectif étant relevé de 1,2 euros vers 1,5 euros suite à l'acquisition d'un test de diagnostic d'Exact Sciences dans le domaine du cancer de la prostate (appelé Oncotype DX GPS), pour un prix d'achat qui pourrait atteindre 100 millions de dollars. L'analyste apprécie cette acquisition qui permet au groupe de se positionner en bonne place sur ce segment, en proposant un ensemble de tests couvrant l'ensemble du parcours des patients.

Aperam (+0,6% à 30,12 euros) a vu ses objectifs descendre à deux reprises durant les dernières séances, de 60 vers 50 euros chez Kepler Cheuvreux et de 59 vers 49 euros chez Degroof Petercam, les deux maisons confirmant également leur recommandation « acheter » sur le titre. "Après les excellents chiffres du deuxième trimestre, nous attendons une baisse du résultat opérationnel pour les prochaines échéances", souligne Degroof Petercam

Telenet

(-2,4% à 14,95 euros) a été confirmé à « pondération en ligne » chez Barclays Capital, qui a descendu son objectif de 36 vers 28 euros en raison des importants investissements qui sont prévus pour les prochaines années. Dans le même temps, le courtier britannique a également relevé son objectif sur

Proximus

(-3,5% à 12,98 euros) de 13 vers 14 euros, avec un avis maintenu à « sous-pondérer » afin de prendre en compte la hausse des contributions bénéficiaires pour BICS et TeleSign. Ces révisions font suite à l’annonce des récents résultats semestriels des deux groupes.