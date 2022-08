Les marchés européens terminent dans le vert à l'exception de la Bourse de Bruxelles

Après avoir franchi à plusieurs reprises le seuil des 3 800 points, la Bourse de Bruxelles devait se replier parallèlement à l'ouverture indécise de Wall Street et reperdre finalement 0,29 % à 3 775,27 points avec neuf de ses éléments dans le rouge, Cofinimmo (107,30) étant stationnaire. Aperam (30,68) et Elia (148,20) se distinguaient par des hausses de 1,86 et 1,16 %, AB InBev (52,27) gagnant 0,58 % alors que KBC (51,10) et Ageas (41,94) terminaient de 0,89 et 0,64 % dans le rouge.

La Bourse de Francfort enregistrait une nouvelle hausse, le DAX prenant 0,55 % à 13 662,68 points. La Bourse de Paris s'appréciait de 0,64 %, le CAC 40 s'affichant à 6 513,39 points. La Bourse de Londres terminait la journée à l'équilibre (+0,03 %), le FTSE-100 clôturant à 7 448.06 points.

Valeurs de clôture du 4 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 52,27 (51,97)

Ackermans + 139,60 (139,40)

Aedifica + 101,00 (100,90)

Ageas - 41,94 (42,21)

Aperam + 30,68 (30,12)

arGEN-X - 358,40 (363,40)

Cofinimmo = 107,30 (107,30)

Colruyt + 26,88 (26,83)

D'Ieteren - 166,40 (166,80)

Elia + 148,20 (146,50)

Galapagos - 51,58 (52,20)

GBL + 81,66 (81,22)

KBC - 51,10 (51,56)

Proximus - 12,91 (12,98)

Sofina + 225,60 (225,40)

Solvay - 85,78 (86,06)

UCB - 73,66 (73,96)

Umicore - 36,71 (37,19)

VGP + 172,60 (172,40)

WDP + 33,08 (32,86)

L'avis du Broker pour Elia, AregnX et Euronav

Elia (+1,16 % à 148,20 euros) a été confirmé à « conserver » chez Kepler Cheuvreux, l'objectif de cours grimpant de 134,4 euros vers 150 euros. L'analyste souligne le positionnement « exceptionnel » du groupe sur deux marchés nationaux et le développement accéléré des sources d'énergie renouvelable prévu pour les cinq prochaines années. "Avec l'augmentation de capital et la fixation des tarifs, nous pensons que la visibilité s'est améliorée. Nous avons remonté notre objectif en prenant en compte une réduction plus rapide de l'endettement qui débouche sur de meilleures perspectives bénéficiaires." Il souligne que le potentiel se reflète déjà largement dans le cours.

ArgenX (-1,38 % à 358,40 euros) a été maintenu à « conserver » chez Degroof Petercam, qui a relevé son objectif de cours de 320 vers 407 euros. Cette révision intègre la forte performance commerciale du Vyvgart durant le trimestre écoulé. "Sur cette base, nous avons également relevé fortement nos attentes pour l'exercice en cours. Mais après la hausse du cours de ces derniers jours, le potentiel haussier est désormais limité."

Euronav

(-2,76 % à 14,10 euros) a vu son objectif grimper de 15,9 euros vers 16,4 euros chez Kepler Cheuvreux, la recommandation étant maintenue à « acheter ». L’analyste souligne qu’en dépit de l’opposition du principal actionnaire, la fusion avec Frontline semble se profiler.

"Euronav devrait rester une entité cotée en bourse, avec Frontline comme principal actionnaire."

La révision prend en compte la hausse récente des tarifs pour le transport pétrolier.