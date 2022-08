L'œil du marché : "Le rebond des marchés devrait encourager la Fed à poursuivre son resserrement monétaire"

Les places européennes avançaient vers 07H50 GMT. La Bourse de Francfort prenait 0,92 %, Milan 0,74 % et la Bourse de Paris 0,54 %. La Bourse de Londres, proche de l'équilibre (+0,02 %), était l'exception, avant l'annonce d'une décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux directeurs.

En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a gagné 0,69 %, portée par la tendance haussière venue des Etats-Unis et la baisse des prix du pétrole mais freiné par des prises de bénéfices des actionnaires.

En Chine, les places de Shanghai et de Honk Kong prenaient respectivement 0,80 % et 1,94 % dans les derniers échanges, également rassurées à propos des tensions géopolitiques autour de Taïwan engendrées par la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi.

Mme Pelosi s'est attiré les foudres des dirigeants chinois qui revendiquent la propriété de l'île et ont déclenché jeudi des manoeuvres militaires sans précédent autour de Taïwan.

Mercredi, la Bourse de New York a nettement rebondi, tirée par le Nasdaq, indice à forte coloration technologique qui a avancé de 2,59 %. Le Dow Jones a pris 1,29 % et le S&P 500 1,56 %.

Les craintes concernant les tensions sino-américaines provisoirement dissipées, l'attention des marchés se retourne sur les résultats d'entreprises qui continuent de tomber, jusqu'ici globalement meilleurs qu'attendus, et les politiques monétaires des banques centrales.

"Le rebond des marchés devrait encourager la Banque centrale américaine (Fed) à poursuivre son resserrement monétaire. Cette décision est toutefois plus facile à prendre quand les chiffres du chômages restent bas. Leur publication vendredi sera donc au centre de l'attention" des investisseurs, estime Stephen Innes, analyste chez SPI.

De son côté, la Banque d'Angleterre pourrait procéder jeudi à la plus forte hausse de ses taux directeurs depuis 1995, suivant le mouvement de ses homologues américaine (Fed) et européenne (BCE). L'inflation britannique s'est encore accélérée en juin, à 9,4 % sur un an, soit un record en 40 ans.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole continuaient de baisser jeudi, évoluant sous la barre des 100 dollars, malgré la décision des pays exportateurs de pétrole de l'Opep+ d'une augmentation dérisoire de leur production, et après le net gonflement des réserves commerciales aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait 0,28 % à 96,50 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre perdait 0,08 % à 90,61 dollars.

L'euro grappillait 0,10 % face au billet vert, à 1,0177 dollar. Le bitcoin prenait 1,45 % à 22.983 dollars.

Les banques toujours solides

Le groupe bancaire français Crédit agricole a enregistré un bénéfice net de 2,8 milliards d'euros au deuxième trimestre, comme l'année précédente à la même période, la hausse des charges et du coût du risque ayant effacé en grande partie la progression des revenus. Le titre prenait 3,98 % vers 7H50 GMT. Dans son sillage, la banque autrichienne Raiffeisen gagnait 2,72 %

Interférence en Italie

L'opérateur italien Telecom Italia (TIM) perdait 1,75 % à Milan vers 7H30 GMT après avoir creusé sa perte nette au premier semestre à 483 millions d'euros, contre 149 millions un an auparavant, dans un marché très concurrentiel en Italie. Son principal actionnaire, le groupe français Vivendi, était à l'équilibre à Paris.

Lufthansa déploie ses ailes

Le premier groupe européen du transport aérien voyait sa cote bondir de 6,13 % vers 7H50 GMT, après avoir réalisé au deuxième trimestre son premier bénéfice net depuis la pandémie de Covid-19, tiré par sa branche de fret. Il prévoit pour 2022 un résultat opérationnel d'au moins 500 millions d'euros.

Situation d'urgence pour le danois Ambu

La société spécialisée dans les équipements de sauvetage (aides respiratoires et outils de réanimation en tête) chutait en bourse de 9,75 % après l'annonce de coupe dans ses effectifs et de ses prévisions de revenus organiques, selon Bloomberg.