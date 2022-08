Les Bourses européennes terminent la séance par un recul généralisé, le Bel 20 sous les 3 770 points

La Bourse de Bruxelles ramenait sa perte à 0,32 % en fin de séance, le Bel 20 clôturant à 3 763,05 points avec 11 de ses éléments dans le rouge. Galapagos (53,10) ne gagnait plus que 2,95 % alors que les résultats de Aedifica (98,45) étaient accueillis par un repli de 2,52 %, Sofina (215,80) et D'Ieteren (159,20) chutant de 4,34 et 4,33 %, WDP (32,24) et VGP (168,80) de 2,54 et 2,20 %

Du côté de la Bourse de Paris, le CAC 40 cédait 0,63 % à 6 472,35 points. La Bourse de Francfort suivait le mouvement, le DAX perdant 0,65 % à 13 573,93 points. La Bourse de Londres limitait les pertes, le FTSE-100 abandonnant tout de même 0,11 % à 7 439,74 points.

Valeurs de clôture du vendredi 5 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :