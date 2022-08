Wall Street ouvre sur une belle augmentation, célébrant le ralentissement de l'inflation américaine

La Bourse de New York ouvre en nette hausse ce mercredi.

Wall Street ouvrait en nette hausse ce mercredi, célébrant un ralentissement de l'inflation américaine en juillet qui pourrait conduire la Réserve fédérale (Fed) à être moins sévère concernant les hausses de taux.

L'indice Dow Jones grimpait de 1,41 %, le Nasdaq bondissait de 2,24 % et le S&P 500 de 1,70 % après la publication d'un indice des prix à la consommation stable sur un mois et de 8,5 % au lieu de 9,1 % en juin, sur un an.