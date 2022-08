Les Bourses européennes clôturent en baisse, avant le compte-rendu de la Fed

Tendance franchement négative mercredi en Europe après une ouverture positive des marchés, le Bel 20 à la Bourse de Bruxellesabandonnant finalement 0,98% à 3.820,65 points avec 18 de ses éléments dans le rouge, son poids lourd arGEN-X (376,90) gagnant 1,10% tandis qu'Ageas (43,50) était stationnaire. Umicore (34,45) et Solvay (84,28) pesaient sur la tendance en chutant de 5,62 et 3,44%, Galapagos (52,96) et UCB (72,44) perdant 2,22 et 1,04%.

A quelques heures de la publication des "minutes" de la dernière réunion de la Fed fin juillet, Paris a terminé en baisse de 0,97%, Francfort de 2,04%, Milan de 1,04% et Londres perdait 0,27% dans les derniers échanges.

Valeurs de clôture du mercredi 17 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 53,03 (53,50)

Ackermans - 144,40 (145,20)

Aedifica - 101,00 (101,70)

Ageas = 43,50 (43,50)

Aperam - 30,84 (31,23)

arGEN-X + 376,90 (372,80)

Cofinimmo - 108,70 (109,40)

Colruyt - 27,81 (27,90)

D'Ieteren - 167,30 (167,60)

Elia - 156,30 (156,90)

Galapagos - 52,96 (54,16)

GBL - 80,66 (81,42)

KBC - 51,96 (52,48)

Proximus - 13,44 (13,59)

Sofina - 223,00 (225,40)

Solvay - 84,28 (87,28)

UCB - 72,44 (73,20)

Umicore - 34,45 (36,50)

VGP - 173,80 (177,00)

WDP - 33,22 (33,80)

L'avis du Broker sur KBC Group, Deceuninck et Bekaert :

KBC Group (-0,99 % à 51,96 euros) a vu son objectif de cours grimper de 69,20 euros vers 71,10 euros chez Kepler Cheuvreux, la recommandation étant maintenue à "acheter" suite à la publication des chiffres semestriels. L'analyste estime que le groupe devrait être en mesure de continuer à faire progresser son résultat plus rapidement que ses coûts sur la période 2022 - 2024. "La direction a donné des objectifs plus favorables pour l'année en cours, qui se situent désormais au-dessus des attentes du consensus".

Deceuninck (-6,25 % à 2,63 euros) a publié de bons résultats semestriels, avec une performance opérationnelle soutenue par la Turquie et par les États-Unis. Degroof Petercam ("acheter"), KBC Securities (" accumuler") et Kepler Cheuvreux ("conserver") ont toutefois maintenu inchangés leurs objectifs, respectivement à 4,2, 4,2 et 3 euros. Cette prudence s'explique par les commentaires de la direction pour le reste de l'année, qui semblent confirmer que la visibilité reste actuellement faible avec une demande qui s'est fortement ralentie depuis la fin du deuxième trimestre.

Bekaert (-3,83 % à 33,12 euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif fixé à 48 euros. "Nous restons prudemment optimistes sur Bekaert, qui devrait être en mesure de maintenir un niveau de rentabilité raisonnable car nous pensons que le tréfileur est désormais mieux préparé à affronter une récession. Dans plusieurs segments, la moindre globalisation va supporter la demande arrivant dans les usines situées dans les pays développés".