En fort recul, Francfort emmène les Bourses européennes dans le rouge

La Bourse de Bruxelles finissait dans le rouge, mais enregistrait un recul moins marqué que ses voisines française et allemande. Le Bel 20 perdait 0,88 % à 3 736,60 points, avec 17 de ses éléments dans le rouge, alors qu'il bénéficiait du soutien de son poids-lourd arGEN-X (392,00) qui bondissait de 3 % supplémentaires, Elia (159,50) et Colruyt (28,33) gagnant 1,79 et 0,39% . Aperam (27,82) et Solvay (80,32) emmenaient toujours les baisses en chutant de 3,94 et 3,79 % en compagnie de KBC (47,21) et Ageas (41,42) qui reculaient de 3,99 et 2,27 %, AB InBev (51,55) cédant 1,57 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX chutait lourdement de 2,32 % à 13 230,57 points. La Bourse de Paris parvenait a contenir un peu mieux ses pertes, le CAC 40 cédant tout de même 1,80 % à 6 378,74 points. La Bourse de Londres résistait mieux au choc, le FTSE-100 n'abandonnant que 0,22 % à 7 533,79 points.

Valeurs de clôture du lundi 22/08 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 51,55 (52,37)

Ackermans - 143,00 (145,10)

Aedifica - 100,70 (101,80)

Ageas - 41,42 (42,38)

Aperam - 27,82 (28,96)

arGEN-X + 392,00 (380,60)

Cofinimmo - 106,80 (107,30)

Colruyt + 28,33 (28,22)

D'Ieteren - 159,90 (161,80)

Elia + 159,50 (156,70)

Galapagos - 51,38 (52,18)

GBL - 78,94 (79,72)

KBC - 47,21 (49,17)

Proximus - 13,35 (13,51)

Sofina - 207,80 (210,40)

Solvay - 80,32 (83,48)

UCB - 72,34 (73,38)

Umicore - 32,97 (33,18)

VGP - 165,40 (169,20)

WDP - 32,36 (32,92)

L'avis du Broker pour Montea, Proximus et Roularta

Montea (+19,7% à 110,8 euros) a été maintenu à « accumuler » chez KBC Securities, qui a toutefois descendu son objectif de 130 vers 118 euros afin de prendre en compte l'impact de la hausse des rendements obligataires sur la valorisation. "Les résultats semestriels sont ressortis en ligne avec nos attentes, et la direction a relevé ses objectifs pour 2022. La demande pour les actifs de logistique restera soutenue durant les prochains trimestres, ce qui devrait permettre de maintenir les taux d'occupation sur des niveaux élevés."

Proximus (-1,2% à 13,36 euros) a été maintenu à « conserver » chez Deutsche Bank, qui a lourdement abaissé son objectif de 21,5 vers 12,5 euros afin de prendre en compte une hausse des pressions inflationnistes sur les coûts, ainsi qu'une augmentation de la pression concurrentielle suite à l'entrée d'un nouveau concurrent sur le marché belge. "Nous avons également modifié notre modèle en profondeur afin de prendre en compte les modifications de reporting comptable intervenues durant les derniers trimestres."

Roularta

(+2% à 20,2 euros) a été confirmé à « accumuler » chez KBC Securities, qui a remonté son objectif de 20 vers 24 euros suite à la publication des résultats pour le premier semestre 2022. L’analyste souligne la bonne progression des revenus publicitaires, mais constate que la direction a souhaité rester prudente pour le reste de l’année.

"Notre objectif a été ajusté à la hausse afin de prendre en compte la hausse attendue des marges et la stabilisation des prix du papier."