Les marchés boursiers reculaient lundi, les investisseurs se faisant prudents à l'approche de la grande réunion annuelle des banques centrales aux Etats-Unis et avec une nouvelle forte hausse du prix du gaz naturel en Europe.

L'œil du marché : "Tous les regards sont rivés cette semaine sur la réunion annuelle de Jackson Hole"

Les Bourses européennes reculaient vers 7H40 GMT, l'EuroStoxx 50 perdant 1,16 %. La Bourse de Paris reculait de 1,14 %, la Bourse de Francfort de 1,24 %, la Bourse de Londres de 0,45 % et Milan de 1,37 %. Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles reculait quant à lui de 1,24 % à 3 723.16 points vers 10H15 (8H15 GMT).

La Bourse de Tokyo a perdu 0,47 % lundi tandis que Hong Kong reculait de 0,39 % dans les derniers échanges.

Shanghai a avancé (+0,61%), soutenue par l'annonce de la Banque centrale chinoise d'une baisse de deux de ses taux d'intérêt de référence, une mesure destinée à soutenir une économie fragilisée par une crise de l'immobilier et les restrictions sanitaires.

A Wall Street, la fin de semaine a été difficile face à la tension des taux obligataires sur fond de messages restrictifs de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui ont insisté sur la nécessité de continuer à resserrer la vis monétaire pour maîtriser l'inflation aux Etats-Unis.

Le Dow Jones a lâché 0,86 %, le Nasdaq, à dominante technologique, a chuté de 2,01 % et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,29 %.

Les investisseurs doutent de l'atténuation prochaine de la hausse des taux directeurs des banques centrales, un des moteurs de la hausse de l'été, et ils "ne savent pas vraiment dans quel sens va aller le marché", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote."Tous les regards sont rivés cette semaine sur la réunion annuelle de Jackson Hole (la grand-messe des banques centrales aux États-Unis), sous la houlette de la Fed, la Banque centrale américaine. Cette année, l'évènement pourrait avoir une influence plus grande que d'habitude sur le sentiment des investisseurs", souligne Mme Ozkardeskaya.

Les banques centrales dans le monde sont au défi de remonter les taux pour lutter contre l'inflation, sans toutefois en faire trop afin d'éviter de provoquer une forte récession. Le moment le plus attendu de ce "symposium" à Jackson Hole sera le discours du président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, vendredi à 14H00 GMT.

Gazprom plombe l'énergie européenne

Le géant gazier russe Gazprom a annoncé que les livraisons de gaz russe à l'Europe par le gazoduc Nord Stream 1 seront interrompues pendant trois jours, du 31 août au 2 septembre, pour des raisons de "maintenance".

Cela rajoutait de la tension sur le prix du gaz naturel européen: sur le marché néerlandais TTF, qui fait référence, le cours, qui avait battu un record en clôture vendredi, s'envolait encore pour atteindre 270,85 euros le mégawattheure (+10,75 %).

Les titres de plusieurs sociétés européennes de l'énergie baissaient vers 7H40. L'allemand Siemens Energy baissait de 0,82 % et sa maison mère Siemens de 0,46 %. Leur compatriote Uniper chutait de 7,03 % et l'italien Eni perdait 1,27 %.

Fresenius en forme

Le fabricant allemand de médicament Fresenius montait de 5,44 % vers 7H30 GMT, après avoir annoncé vendredi après Bourse le remplacement, au 1er octobre, de son patron Stephan Sturm par Michael Sen, membre du directoire depuis avril 2021. Du côté du pétrole et des devises

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre baissait de 1,72 % à 95,06 dollars vers 7H30 GMT.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en septembre, perdait 1,77 % à 89,16 dollars. Le dollar approchait la parité avec l'euro lundi. La monnaie unique évoluait à 1,0013 dollar (-0,25 %).

Le bitcoin perdait 1,10 % à 21.241 dollars.