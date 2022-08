Les Bourses européennes continuent de creuser leurs pertes, avec un Bel 20 bientôt sous les 3 700 points

A l'inverse de la veille, la Bourse de Bruxelles se retrouvait à la traîne de ses voisines européennes. Le Bel 20 terminait sur une sixième baisse consécutive en perdant 0,89 % à 3 703,38 points avec 13 de ses éléments dans le rouge. Soutenu lundi par arGEN-X (379,70) et Elia (156,20), il était cette fois freiné par ces mêmes valeurs qui reperdaient 3,14 et 2,07% en compagnie d'UCB (70,40) et Galapagos (50,20), négatives de 2,68 et 2,30 %.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 limitait ses pertes à 0,26 %, s'affichant à 6 362,02 points. Même résultat à la Bourse de Francfort, où le DAX reculait de 0,27 % à 13 194,23 points. La Bourse de Londres connaissait une séance moins bonne, le FTSE-100 perdant 0,61 % à 7 488,11 points.

Valeurs de clôture du 23 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :