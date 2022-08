Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé, le Bel 20 fait du surplace

Après avoir évolué dans le vert le Bel 20 et ses voisins européens repassaient temporairement dans le rouge avant de terminer partagés. La Bourse de Bruxelles confirmait de justesse un repli symbolique de 0,01 % à 3 732,03 points avec seulement 8 de ses éléments en baisse. Les poids-lourds arGEN-X (395,00) et AB InBev (51,36) pesaient sur la tendance en cédant 0,03 et 1,70 % en compagnie de KBC (47,62) et Sofina (209,80) qui reculaient de 0,48 et 0,76 %, Ageas (40,85) et VGP (165,00) s'appréciant par contre de 1,69 et 1,23 %.

La Bourse de Paris était également en léger recul, le CAC 40 reculant de 0,08 % 6 4381,56 points. A la Bourse de Francfort, le DAX avançait de 0,39 % à 13 271,96 points. La Bourse de Londres affichait un léger gain, le FTSE-100 s'appréciant de 0,11 % à 7 479,74 points.

Valeurs de clôture du jeudi 25 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :