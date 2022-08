Les Bourses européennes tombent lourdement, le Bel 20 recule largement sous les 3 700 points

La Bourse de Bruxelles dégringolait de 1,84 %, le Bel 20 s'inscrivant à 3 663,47 points avec tous ses éléments dans le rouge à la seule exception d'UCB (71,70) qui gagnait de justesse 0,14 %. VGP (152,00) était toujours en tête des baisses, les résultats du groupe étant sanctionnés par une décote de 7,88 %. Sofina (200,20) suivait avec une chute de 4,58 % devant Aperam (27,91) et Ackermans (140,10) qui abandonnaient 2,85 et 2,91 %. AB InBev (50,28) était négative de 2,10 %, KBC (46,32) et Ageas (40,40) ayant viré de 2,73 et 1,10 % à la baisse.

Ses voisines européennes ne faisaient pas beaucoup mieux. La Bourse de Francfort plongeait de 2,26 %, le DAX retombant à 12 971,47 points. La Bourse de Paris chutait de 1,64 %, le CAC 40 s'affichant à 6 274,26 points. La Bourse de Londres parvenait à limiter la casse, le FTSE-100 reculant tout de même de 0,70 % à 7 427,31 points.

Valeurs de clôture du vendredi 26 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :