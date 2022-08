L’œil du marché : "Les investisseurs semblent toujours dans une phase de digestion après la réunion de la Fed"

Les Bourses d'Europe continentale ont ouvert en petite hausse mardi, tentant de rebondir après le repli enregistré dans le sillage d'un discours du président de la Banque centrale américaine perçu comme strict par les marchés.

À 9H20, la

Bourse de Bruxelles

était en hausse de 0,55 % à 3 661,80 points.

De son côté, la Bourse de Paris rebondissait de 1,17%. L'indice vedette CAC 40 progressait de 72,09 points à 6.295,08 points vers 10h15.

Pour leur part, le DAX à la Bourse de Francfort montait de 0,35 % à 12 938,22 points alors que le FTSE-100 à la Bourse de Londres baissait de 0,26 %, à 7 408,28 points.

>> Relire aussi : Jerome Powell douche les marchés et coupe la reprise boursière en plein élan

Wall Street a également de nouveau souffert lors de la séance de lundi, les trois principaux indices ont perdu entre 0,5 et 1%.

"Les investisseurs semblent toujours dans une phase de digestion après la réunion 'hawkish' (en faveur d'une politique monétaire restrictive, ndlr) de Jackson Hole vendredi dernier", estime John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale américaine, la Fed, Jerome Powell a catégoriquement douché les espoirs d'un adoucissement de la politique monétaire de l'institution dans un avenir proche.

Les taux d'intérêt souverains ont bondi dans la foulée, signe que les investisseurs tablent sur de nouvelles hausses importantes des taux directeurs de l'institution américaine.

"On peut s'attendre à ce que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre relèvent également leurs taux de manière agressive au cours des deux prochaines semaines, malgré les craintes que de nouvelles hausses de taux n'entravent l'économie, plutôt que de l'aider", explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Pour jauger la prochaine décision de la BCE, les investisseurs analyseront mardi l'estimation d'inflation en Allemagne en août, avant les chiffres concernant la France et la zone euro mercredi.

De bon augure pour ces données sur l'évolution des prix, les cours du gaz naturel européen de référence sont redescendus de leur sommet, perdant 20% lundi pour s'établir à 272 euros le mégawattheure mardi vers 09H50.

"Le ministre allemand de l'Économie et du Climat a déclaré ce week-end en grande pompe que le remplissage des réserves de gaz du pays se déroulait plus rapidement et mieux que prévu", rapporte John Plassard.