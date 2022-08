Rebond modeste à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, rebondissant modestement après deux séances plombées par des commentaires sur l'inflation du patron de la banque centrale américaine (Fed), tout en gardant un oeil sur les indicateurs.

Au début des échanges, l'indice Dow Jones gagnait 0,33%, le Nasdaq s'appréciait de 0,63% et le S&P 500 de 0,33%. Le président de la Fed, Jerome Powell, avait clairement indiqué en fin de semaine dernière qu'il était prêt à prendre les mesures nécessaires pour atténuer la hausse des prix, quitte à ce qu'elles affectent l'économie, ce qui a agité les investisseurs et fait chuter les indices vendredi et lundi.