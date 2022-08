Les Bourses européennes reculent fortement, à l'image du mois d'août

Les baisses l'emportaient à nouveau rapidement mercredi, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles confirmant ainsi une cinquième séance consécutive de baisse en reculant finalement de 1,20 % à 3.585,84 points, avec 15 de ses éléments en baisse.

La Bourse de Paris a reculé de 1,37 %, la Bourse de Londres de 1,05 % et Milan de 1,22 %. La Bourse de Francfort, qui était parvenue à terminer dans le vert mardi, perdait 0,75 % dans les derniers échanges. Sur le mois, la place française a perdu plus de 5 %, et celle de Londres, qui a le mieux résisté, près de 1,4 %.

Valeurs de clôture du mercredi 31 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :