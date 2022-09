L'avertissement de la Russie au G7 : "Nous ne livrerons simplement plus de pétrole aux compagnies ou aux pays qui imposent de telles restrictions"

Le G7 va mettre en oeuvre un plafonnement du prix du pétrole russe et encourage une "large coalition" de pays à participer à cette initiative destinée à priver Moscou d'une partie de sa manne provenant du secteur énergétique, selon une déclaration publiée vendredi."Le plafond des prix sera fixé à un niveau basé sur une série de données techniques et sera décidé par l'ensemble de la coalition avant sa mise en oeuvre", écrivent les sept pays dans la déclaration, assurant que les futurs prix seraient "communiqués publiquement de manière claire et transparente".

La décision, qui doit être mise en oeuvre "urgemment" selon la déclaration du G7, a été finalisée lors d'un sommet virtuel des ministres des Finances des sept pays les plus industrialisés (Etats-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Canada, Japon).

"La Russie profite économiquement des incertitudes liées à la guerre sur les marchés de l'énergie", a déclaré à la presse à l'issue de la réunion le ministre allemand des Finances, Christian Lindner."La Russie réalise actuellement des bénéfices élevés grâce à l'exportation de matières premières comme le pétrole et nous voulons nous y opposer résolument", a-t-il fait valoir.

Convaincre un maximum de pays

"Le plafonnement des prix est spécifiquement conçu pour réduire les revenus de la Russie et sa capacité à financer sa guerre d'agression, tout en limitant l'impact de la guerre de la Russie sur le monde", en particulier les "pays à faibles revenus", explique le G7 dans sa déclaration. Concrètement, la Russie vendrait son pétrole à ces pays à un prix inférieur à celui auquel elle le cède aujourd'hui, mais qui resterait supérieur au prix de production, afin qu'elle ait un intérêt économique à continuer à leur en vendre, et ainsi qu'elle ne coupe pas ses livraisons.

L'enjeu est de rallier le plus de pays possibles car le plafonnement des prix ne fonctionnera que si tous les grands pays acheteurs y participent, soulignent les experts, qui pointent notamment le rôle de la Chine et de l'Inde.

Dans ce but, le G7 "invite tous les pays à donner leur avis sur la conception du plafonnement des prix et à mettre en oeuvre cette importante mesure", afin d'établir "une large coalition" permettant de maximiser l'effet de la mesure.

Les dirigeants des pays du G7, sous l'impulsion de Washington, avaient lancé fin juin les travaux visant à élaborer les mécanismes, complexes, de ce plafonnement qui devrait s'appuyer sur une interdiction pour les assureurs et réassureurs de couvrir le transport maritime de pétrole russe.

Pas au goût de Moscou

L'introduction d'un plafond pour les prix de vente du pétrole russe, mesure envisagée pour punir Moscou de son offensive en Ukraine, "déstabiliserait" le marché de l'or noir, a mis en garde vendredi le Kremlin. "Nous pouvons dire une chose avec certitude: l'adoption d'une telle décision conduirait à une déstabilisation significative des marchés du pétrole", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Cet avertissement intervient alors que plusieurs pays appellent depuis des semaines à limiter le prix de vente du pétrole russe pour saper la manne permettant à Moscou de financer, notamment, son intervention militaire en Ukraine.

Le vice-Premier ministre russe chargé des questions énergétiques, Alexandre Novak, a prévenu jeudi que la Russie ne vendrait plus de pétrole aux pays plafonnant les prix.

"En ce qui concerne les restrictions sur les prix, (...) nous ne livrerons simplement plus de pétrole ou de produit pétrolier aux compagnies ou aux pays qui imposent de telles restrictions", a-t-il averti, cité par les agences de presse russes. Un plafonnement serait "complètement absurde" et provoquerait une déstabilisation du marché dont "les consommateurs européens et américains seraient les premiers à payer le prix", a-t-il estimé.

Depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, fin février, les pays occidentaux ont imposé plusieurs séries de sanctions contre Moscou.

L'Union européenne a adopté en juin un embargo progressif sur le pétrole russe, prévoyant notamment l'arrêt des importations de brut par bateau dans les six mois.