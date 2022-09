Les Bourses européennes terminent la semaine en boulet de canon, le Bel 20 repasse au-dessus des 3 600 points

Après avoir perdu 5,33% en six séances consécutives de baisse, la Bourse de Bruxelles regagnait finalement 2,31 % à 3 614,82 points. Seule négative, Proximus (12,48) cédait 1,07 % alors que KBC (48,87) et Solvay (82,40) emmenaient les hausses avec des bonds de 4,31 et 4,04 %, devant D'Ieteren (151,20) qui gagnait 3,21 %, Ageas (40,92) et AB InBev (48,83) étant positives de 2,45 et 1,82 %. UCB (70,16) valait 0,66 % de plus que jeudi, arGEN-X (381,70) et Galapagos (50,66) s'appréciant de 2,55 et 2,41 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX bondissait de 3,33 % repassant ainsi à 13 050,27 points. Même prestation à la Bourse de Paris, le CAC 40 décollant de 2,21 % à 6 167,51 points. La Bourse de Londres n'était pas en reste, le FTSE-100 s'appréciant de 1,86 % à 7 281,19 points.

Valeurs de clôture du 2 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :