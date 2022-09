Les Bourses européennes en net recul, inquiètes avec la fermeture de Nord Stream 1

Chancelantes en réaction à l'annonce de la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 par le géant russe Gazprom, les Bourses européennes ont nettement reculé.

Tout rouge ce lundi matin après avoir cédé jusqu'à 2,02 %, l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxellesdevait progressivement réduire ses pertes et céder finalement 1,30%, à 3.567,72 points avec 17 de ses éléments dans le rouge. Peu avant la publication de ses résultats, D'Ieteren (144,30) avait pris la tête et plongeait de 4,56%, dépassant ainsi Aperam (25,10) et Solvay (79,04) qui chutaient de 4,16 et 4,08%.

L'indice de la Bourse de Francfort, le Dax, dont les valeurs industrielles sont particulièrement vulnérables aux problèmes d'approvisionnement en gaz russe, a reculé de 2,22%, Milan a perdu 2,01% et Paris 1,20%.

Seule la Bourse de Londres a terminé près de l'équilibre (+0,09%) à la suite notamment de la victoire de la très libérale Liz Truss dans la course pour devenir la Première ministre britannique

