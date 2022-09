Les Bourses européennes réduisent leurs pertes et se présentent partagées

Wall Street s'orientant plus nettement à la hausse, le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens réduisaient leurs pertes et se présentaient partagés peu avant la clôture de mercredi, celle-ci confirmant un regain de 0,12% pour le BEL 20 qui terminait à 3.577,06 points avec neuf de ses éléments en hausse. Il bénéficiait toujours du soutien de Colruyt (30,57) qui bondissait de 11,61% après une recommandation revue nettement à la hausse, Umicore (31,29) et Sofina (197,70) suivant avec des mieux de 2,15 et 2,28% tandis que Solvay (81,50) et UCB (70,00) s'appréciaient de 2,18 et 0,55%, contrairement à arGEN-X (373,70) et Galapagos (48,42) qui étaient en baisse de 1,06 et 2,32%.

Après avoir passé la journée dans le rouge, Francfort a finalement gagné 0,35%, Milan 0,04% et Paris 0,02% mais Londres a perdu 0,86%. À la clôture européennes, les cours du pétrole perdaient plus de 3,5% et retombaient à leur niveau d'avant-guerre en Ukraine.

Valeurs de clôture du mercredi 7 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 49,08 (49,22)

Ackermans + 144,10 (144,00)

Aedifica - 93,00 (94,10)

Ageas - 39,28 (39,78)

Aperam + 25,73 (25,59)

arGEN-X - 373,70 (377,70)

Cofinimmo - 100,20 (101,90)

Colruyt + 30,57 (27,39)

D'Ieteren - 151,70 (153,30)

Elia - 143,60 (144,50)

Galapagos - 48,42 (49,57)

GBL + 75,32 (75,06)

KBC + 48,61 (47,90)

Proximus - 12,19 (12,43)

Sofina + 197,70 (193,30)

Solvay + 81,50 (79,76)

UCB + 70,00 (69,62)

Umicore + 31,29 (30,63)

VGP - 133,60 (134,60)

WDP - 29,24 (29,42)

Brokers de TINC, AB Inbev et IBA :

TINC (-1,3% à 13,42 euros) a été descendu d'"acheter" vers "conserver" chez Degroof Petercam suite à la publication des chiffres pour l'exercice 2021 / 2022, l'objectif étant maintenu à 14,5 euros. L'analyste souligne la bonne performance du titre depuis le début de l'année, notamment grâce à la valorisation conservative des participations dans le portefeuille. "Nous pensons que ce profil défensif a déjà été bien récompensé par une forte surperformance du cours. Le potentiel par rapport à notre objectif est désormais trop limité pour justifier un avis favorable".

AB Inbev (-0,3% à 49,08 euros) a été remonté de "conserver" vers"acheter" chez HSBC, l'objectif (sur le certificat américain) étant remonté vers 65 dollars (65,4 euros). L'analyste estime que la pression sur les marges devrait s'atténuer durant les prochains trimestres. "Au vu de la faiblesse récente du cours, nous estimons que la valorisation est désormais attractive. La Coupe du Monde de Football devrait également offrir du soutien à la croissance du chiffre d'affaires durant le second semestre".

IBA (-0,5% à 16,94 euros) a été maintenu à "acheter" chez KBC Securities, l'objectif étant ajusté de 20,5 vers 19 euros suite à la publication des chiffres semestriels. Si l'analyste a souligné la qualité des chiffres opérationnels dans la protonthérapie, il pointe également la performance relativement décevante dans le reste du portefeuille. "En outre, les marges sont ressorties légèrement en dessous de nos attentes en raison de la hausse des coûts".