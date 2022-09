Face à une inflation "beaucoup trop forte", la BCE opère sa plus forte hausse des taux depuis plus de 20 ans

Rattrapée par les records d'inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a accéléré le resserrement de sa politique monétaire en décidant d'une hausse de ses taux d'intérêt d'une ampleur inédite. Le Conseil des gouverneurs de l'institut monétaire a décidé de relever les taux directeurs de 75 points de base, une première en deux décennies d'existence - hormis un ajustement technique en 1999.

Servant de référence dans un contexte de liquidités abondantes, le taux sur les dépôts bancaires à la BCE, ramené de -0,5 % à 0 % en juillet, passe ainsi à 0,75 %.

Les deux autres taux directeurs, celui appliqué aux banques sur les opérations de refinancement sur plusieurs semaines et celui visant la facilité de prêt marginal au jour le jour, passent eux respectivement à 1,25 % et 1,50 %. Des hausses de taux doivent favoriser l'épargne et réduire la consommation, pour abaisser la pression sur les prix.

Le spectre de l'inflation

La BCE a par ailleurs déclaré que l'inflation en zone euro restera "beaucoup trop forte" sur une "période prolongée", ayant nettement relevé ses prévisions de hausse des prix pour 2022 et 2023 sur fond de flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

L'institution s'attend désormais à une inflation de 8,1 % en 2022, contre 6,8 % en juin. Pour 2023 et 2024, les gardiens de l'euro prévoient respectivement 5,5 % et 2,3 %, toujours au-dessus de l'objectif de 2 %.

"Nous avons eu différents points de vue autour de la table, une discussion approfondie, mais le résultat de nos discussions a été une décision unanime", a déclaré M. Lagarde lors de la conférence suivant la réunion de politique monétaire. "Pour ceux qui répètent sans cesse que la BCE est à la traîne, je soutiens que nous sommes sur un chemin qui a commencé en décembre", a-t-elle ajouté.