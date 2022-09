Les Bourses européennes clôturent la semaine dans le vert : le Bel 20 à +1,11%

Le Bel 20 et ses voisins européens devaient terminer la semaine dans le vert, notre indice de référence à la Bourse de Bruxelles confirmant une quatrième séance consécutive de hausse en progressant de 1,11% à 3.663,38 points avec 18 de ses éléments en hausse, Proximus (12,17) et Sofina (202,20) en tête avec des mieux de 3,27 et 3,22%. KBC (51,40) suivait avec un gain de 2,99%, devant Aperam (26,55) qui regagnait 2,59%, Ageas (40,67) et AB InBev (49,47) étant positives de 1,52 et 0,21%.

La Bourse de Paris a grimpé de 1,41%, Francfort de 1,43% et Londres de 1,23%. Leurs gains hebdomadaires s'élèvent à 0,73% pour l'indice CAC 40, 0,29% pour le Dax allemand et 0,96% à Londres.

Valeurs de clôture du vendredi 9 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :