La Russie pourrait-elle stopper toute fourniture de gaz à l’Europe ?

La Russie menace de couper l'approvisionnement de l'Europe en gaz et en pétrole si l'Europe ne lève pas ses sanctions. Mais quelles seraient les répercussions ? Si la question énergétique est sur toutes les lèvres en Europe et que la facture est lourde pour les citoyens et les entreprises, la manne financière que cela représente pour la Russie n'est pas à ignorer pour Vladimir Poutine.

Malgré les sanctions, celle-ci représente - pétrole et gaz réunis - près de 50% des rentrées de devises étrangères pour le pays. Le coup de poker pourrait donc faire mal à l'Europe... mais également très mal à la Russie.

