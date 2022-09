Les Bourses européennes repartent de l'avant, le Bel 20 au-dessus des 3 700 points

La Bourse de Bruxelles confirmait une cinquième hausse consécutive, franchissant et se maintenant au-dessus des 3 700 points avec tous ses éléments dans le vert à la seule exception de son poids lourd arGEN-X (387,20) qui reperdait 1,58 %. Le Bel 20 gagnait finalement 1,61 %, à 3 722,45 points, après quelques prises de bénéfices, les hausses étant conduites par Galapagos (51,34) avec un bond de 7,16 %. Solvay (85,38) et UCB (71,74) valaient 3,39 et 0,90 % de plus que vendredi, AB InBev (50,90) progressant de 2,89 %, KBC (53,68) et Ageas (41,70) de 4,44 et 2,53 %.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 grimpait de 1,95 % à 6 333,59 points. La Bourse de Francfort faisait mieux encore, le DAX bondissant de 2,40 % à 13 402,27 points. La Bourse de Londres clôturait également dans le vert, le FTSE-100 s'appréciant de 1,66 % à 7 473,03 points.

Valeurs de clôture du 12 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :