Les Bourses européennes trébuchent à nouveau, le Bel 20 repart sous les 3 650 points

Bousculée par Wall Street, les Bourses européennes perdaient pied. La Bourse de Bruxelles chutait de 2,23 %, le Bel 20 retombant à 3 639,58 points avec tous ses éléments dans le rouge. Aperam (25,64) était en tête avec une décote de 7,24 % devant Sofina (190,40) qui plongeait de 6,48 %, Ageas (39,20) et VGP (133,60) chutant de 6 et 5,78 %, Aedifica (90,40) et WDP (29,08) de 4,29 et 3,77 %. AB InBev (50,06) et KBC (52,52) reculaient de 1,65 et 2,16 %, Cofinimmo (97,25) et D'Ieteren (152,50) de 3,90 et 3,60 %.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 reculait de 1,39 % à 6 245,69 points. La Bourse de Francfort terminait également largement dans le rouge, le DAX perdant 1,59 % à 13 188,95 points. Même tendance à la Bourse de Londres, le FTSE-100 lâchant 1,17 % à 7 385,86 points.

Valeurs de clôture du mardi 13 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :