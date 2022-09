Les résultats du traitement révolutionnaire d'Onward Medical font flamber l'action en Bourse

Mardi matin, aux premières minutes de cotation, l’action Onward Medical a décollé de près de 40 % sur l’annonce de premiers résultats médicaux positifs d’une étude fondamentale pour l’avenir de l’entreprise.

L’étude en question, "Up-LIFT", porte sur l’évaluation de la thérapie ARC-EX destinée à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs de personnes ayant subi des lésions graves de la moelle épinière. Malgré la grande prudence qui accompagne cette communication, Onward fait état de résultats statistiques significatifs des fonctions des bras et des mains chez des patients tétraplégiques. L’entreprise a annoncé dans la foulée le dépôt prochain d’autorisations de mise sur le marché de sa thérapie aux États-Unis et en Europe.

À propos de l'efficacité de cette technique de stimulation non invasive de la moelle épinière, le directeur scientifique de l'entreprise Marco Baptista, cité dans le communiqué, explique "que le rétablissement fonctionnel, jugé impossible auparavant, peut désormais être à portée de main". Début de la phase pratique au deuxième semestre 2023. Pour l'entreprise basée à Eindhoven, à Lausanne et aux États-Unis, c'est un progrès exceptionnel. Qui doit aussi faire rêver des milliers de personnes ayant perdu l'usage de leurs membres. L'étude mentionnée a porté sur les cas de 65 patients aux États-Unis au Canada et en Europe, qui ont participé à une cinquantaine de séances d'entraînement sur une période de 4 mois, sous le contrôle d'un comité de contrôle indépendant.