Comment les prix de l'énergie influencent les cryptomonnaies : "Miner en Europe n'est pas du tout rentable" Le tarif de l'énergie ne dessert pas tous les types d'investisseurs. Fleur Olagnier Journaliste web Eco



"Si mon oncle ou mon cousin mine des bitcoins sur un ordinateur depuis son garage, il va devoir arrêter", partage Raoul Ullens, consultant en blockchain. ©Shutterstock

Depuis quelques semaines, la flambée des prix de l'énergie est dans tous les esprits. Or, dans le secteur des cryptomonnaies, des milliers de serveurs et d'ordinateurs tournent en permanence à travers le monde, consommant une quantité d'électricité loin d'être négligeable. Dès lors, on peut se demander s'il est toujours rentable de continuer...