Nouvelle journée rouge pour les Bourses européennes, le Bel 20 proche de tomber sous les 3 600 points

La Bourse de Bruxelles terminait sur un recul de 0,91 %, le Bel 20 retombant à 3 606,40 points avec 17 de ses éléments dans le rouge, VGP (128,60) et Aedifica (87,85) en tête avec des pertes de 3,74 et 2,82 %, WDP (28,46) et Cofinimmo (95,20) cédant 2,13 et 2,11 %. AB InBev (48,97) était également en baisse de 2,17 %, Ageas (39,07) cédant 0,33 % alors que KBC (52,68) parvenait à rester positive de 0,30 %. arGEN-X (390,40) remontait de 1,43 % alors que Solvay (82,02) et UCB (69,94) se dépréciaient de 2,43 et 1,60 %, Galapagos (49,26) cédant 0,98 %.

La Bourse de Francfort chutait plus fort encore, le DAX abandonnant 1,22 % à 13 028,00 points. La Bourse de Paris limitait la casse, le CAC 40 reculant de 0,37 % à 6 222,41 points. La moins bonne prestation restait celle de la Bourse de Londres, le FTSE-100 perdant 1,47 % à 7 277,30 points.

Valeurs de clôture du 14 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 48,97 (50,06)

Ackermans + 148,90 (148,80)

Aedifica - 87,85 (90,40)

Ageas - 39,07 (39,20)

Aperam - 25,56 (25,64)

arGEN-X + 390,40 (384,90)

Cofinimmo - 95,20 (97,25)

Colruyt - 29,48 (30,22)

D'Ieteren - 152,30 (152,50)

Elia - 138,60 (140,70)

Galapagos - 49,26 (49,75)

GBL - 75,04 (76,30)

KBC + 52,68 (52,52)

Proximus - 11,99 (12,10)

Sofina - 187,50 (190,40)

Solvay - 82,02 (84,06)

UCB - 69,94 (71,08)

Umicore - 31,18 (31,75)

VGP - 128,60 (133,60)

WDP - 28,46 (29,08)

L'avis du Broker pour Immobel, Retail Estates et WDP

Immobel (-2% à 54,6 euros) a été confirmé à « acheter » chez Berenberg, qui a ajusté de 84 vers 76 euros son objectif suite à la publication des résultats semestriels, ressortis en ligne avec les attentes du marché. "La direction a confirmé ses objectifs pour 2022, mais elle s'est également montrée plus prudente en raison de la dégradation du climat macroéconomique." En prenant également en compte l'impact de la hausse des taux sur les coûts de financement, le courtier a descendu ses attentes bénéficiaires pour les exercices 2023 et 2024.

Retail Estates (-1,2% à 59,7 euros) a été relevé vers « acheter » chez le courtier néerlandais Kempen, l'analyste appréciant le modèle développé par le groupe belge et son exposition sur les surfaces commerciales situées en bordure des grands centres urbains. "Les loyers sont généralement plus abordables, et devraient moins subir l'effet de la crise économique, d'autant que les clients se dirigeront probablement davantage vers ces enseignes, en particulier en Belgique où ce type de magasin est plus fréquent."

WDP

(-2,1% à 28,46 euros) a été maintenu à « conserver » chez Degroof Petercam, qui a abaissé son objectif de 41 vers 33 euros. Cet ajustement est lié à la publication des résultats semestriels.

"Nous avons intégré dans notre modèle la baisse de la rentabilité pour les projets futurs. La rentabilité devrait désormais évoluer moins rapidement que les concurrents. Notre baisse d’objectif est également liée au recul des valorisations pour l’ensemble du secteur."