Les Bourses européennes clôturent la semaine en baisse, en attendant la Fed

Les Bourses européennes ont terminé une fois de plus en baisse vendredi, les investisseurs restant très réticents à investir après la persistance de l'inflation aux Etats-Unis et avant la réponse de la banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine.

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a terminé en baisse de 0,34 % à 3 592,32 points vendredi. Sur les 20 actions qui entrent dans le calcul de la jauge, 13 ont terminé dans le rouge. La plus grosse perte journalière parmi les valeurs de l'indice a été enregistrée par le nom de Proximus, qui a chuté de 4,31 % à 11,33 euros. La Société Générale a placé le titre de télécommunication sur sa liste de vente après avoir ramené son objectif de cours de 25 euros à 10 euros. Chez Barclays, en revanche, il est passé de 14 euros à 12 euros.

Francfort a reculé de 1,66% et Paris de 1,31%, les deux places financières perdant plus de 2% sur la semaine. Londres a perdu 0,62% et Milan 1,14%.

Valeurs de clôture du vendredi 16 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :