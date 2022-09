"Les taux d'intérêt doivent continuer à augmenter pour lutter contre l'inflation", estime le vice-président de la BCE

De nouvelles hausses des taux d'intérêt, après celles de juillet et de septembre, sont attendues dans les prochains mois.

La Banque centrale européenne (BCE) devra encore relever ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation dans la zone euro, a affirmé le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, dans une interview accordée à l'hebdomadaire portugais Expresso. "Le ralentissement de l'économie ne pourra pas résoudre à lui seul le problème de l'inflation. Nous devons poursuivre la normalisation de la politique monétaire. C'est quelque chose que tout le monde doit comprendre", a déclaré M. De Guindos.

La BCE a commencé à relever les taux d'intérêt en juillet et a encore augmenté les taux d'intérêt ce mois-ci avec un mouvement solide de 0,75 point de pourcentage. De nouvelles hausses des taux d'intérêt sont attendues dans les prochains mois. "La réalité est que l'inflation est actuellement de 9,1 %, et que notre objectif à moyen terme est de 2 %. Il y a donc une grande différence", a noté M. De Guindos.

Inflation énergétique

Le vice-président a également évoqué le degré élevé d'incertitude quant au déroulement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires qui en résulte sont considérées comme les principaux moteurs de l'inflation élevée.

M. de Guindos est toutefois optimiste quant à l'inflation dans les années à venir. "Selon nos projections, en 2024, nous serons légèrement au-dessus de notre objectif avec un taux d'inflation moyen de 2,3 % dans la zone euro. Dans le scénario pessimiste, qui prévoit un arrêt total des livraisons de gaz par la Russie, il sera de 2,7 %. "

Olli Rehn, gouverneur de la banque centrale de Finlande et membre du conseil d'administration de la BCE, a également déclaré à Helsinki qu'il ne voyait pas encore de signes forts indiquant que la croissance des salaires poussait l'inflation plus loin. Selon lui, il semble que le risque croissant de récession dans la zone euro et la hausse constante du taux d'emploi aient permis de garder les salaires sous contrôle. Il s'attend lui aussi à ce que la BCE augmente encore ses taux d'intérêt cette année.