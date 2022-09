Wall Street ouvre en légère baisse, continue de digérer la communication de la Fed

La banque centrale américaine a prévenu les investisseurs que les taux iraient plus haut, et plus longtemps.

La Bourse de New York évoluait en légère baisse à l'ouverture jeudi, toujours en phase de digestion après le coup de tonnerre de la banque centrale américaine (Fed), qui a prévenu mercredi le marché que les taux iraient plus haut, et plus longtemps, qu'il ne le prévoyait.

Dans les premiers échanges, le Dow perdait 0,16%, le Nasdaq lâchait 0,35%, et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,22%.